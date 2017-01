Dólar sobe em dia de baixo volume mas segue abaixo de R$2,25

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em alta ante o real nesta segunda-feira, mas manteve-se abaixo de 2,25 reais, em um dia de baixo volume de negócios devido ao feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos.

À tarde, no entanto, a moeda dos Estados Unidos passou a subir e fechou em alta de 0,26 por cento, a 2,2448 reais na venda. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 800 milhões de dólares, abaixo da média diária do mês passado, de 1,2 bilhão de dólares.

Investidores devem manter a atenção à próxima reunião do BCE nesta quinta-feira. Alguns investidores especulam que o banco central europeu possa adotar um programa de compra de ativos para impulsionar a combalida economia da zona do euro.

No Brasil, o mercado chegou a repercutir pela manhã a pesquisa Datafolha de sexta-feira à noite que mostrou que Marina Silva, candidata à Presidência pelo PSB, empataria com Dilma no primeiro turno e a derrotaria com folga em uma segunda rodada. Indicações de que Marina adotaria uma política econômica austera, se eleita, foram bem recebidas pelo mercado.

Entre as próximas pesquisas eleitorais, estão levantamentos do Datafolha e do Ibope que já foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral, com divulgação prevista a partir de quarta-feira. Continuação...