Marina critica economia fraca e volta a justificar mudanças do programa de governo

SÃO PAULO (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, voltou a criticar o governo nesta segunda-feira pelo fraco desempenho da economia brasileira, ao mesmo tempo em que se viu forçada mais uma vez a explicar as mudanças em seu programa de governo.

"Todo esforço que está sendo feito pela sociedade brasileira de buscar melhores condições de vida, desenvolvimento econômico, corre o risco de se perder... em função das políticas erráticas que estão sendo feitas pelo governo no que concerne à nossa estabilização econômica, o nosso desenvolvimento econômico", disse Marina a jornalistas, pouco antes de um debate de presidenciáveis em São Paulo.

A candidata do PSB está empatada em primeiro lugar com Dilma Rousseff (PT) nas intenções de voto no primeiro turno, mas vence a presidente em simulação de segundo turno.

Na sexta-feira, dados divulgados pelo IBGE mostraram que a economia brasileira está em recessão técnica e nesta manhã pesquisa do Banco Central com economistas de instituições financeiras trouxe nova redução das projeções para o crescimento do país neste ano.

Sobre as mudanças em seu programa de governo no capítulo sobre LGBT e também trecho relativo a energia nuclear, informadas no sábado, um dia após o lançamento do texto, Marina repetiu a explicação dada no fim de semana:

"Em primeiro lugar não houve confusão, houve um erro de processo", disse, acrescentando que foi a própria coordenação do programa de governo quem fez a "reparação".

"A minha posição é a posição que nós discutimos e debatemos dentro do processo de elaboração do programa e a posição que eu já vinha defendendo desde 2010: a afirmação da defesa do Estado laico..., a defesa dos direitos civis de todos os brasileiros", acrescentou.

Questionada se é a favor ou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, Marina repetiu ser favorável aos "direitos civis de todas as pessoas".