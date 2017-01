Dilma e Marina concentram duelos em 2º debate entre presidenciáveis

Por conta das regras do encontro realizado por SBT, Jovem Pan, UOL e Folha de S. Paulo, que limitavam o número de perguntas que poderiam ser feitas a um mesmo candidato, o tucano não duelou diretamente com Marina nenhuma vez.

"O cobertor é curto, não se resolve isso com boas palavras ou boas intenções. Sem apoio político, candidata, sem discussão e sem negociação a senhora não consegue aprovar os grandes programas do Brasil... Não somos nós os presidentes que escolhem os bons, quem escolhe os bons é o povo brasileiro, é ele que escolhe por eleição direta", disse Dilma em resposta ao discurso de Marina de que, se eleita, governará com os melhores no Congresso Nacional.