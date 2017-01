Consumo de gás natural no Brasil sobe 10,9% até julho impulsionado por térmicas

SÃO PAULO (Reuters) - O consumo de gás natural no Brasil subiu 10,9 por cento nos primeiros sete meses do ano ante mesmo período do ano passado, com a forte geração térmica acionada no país impulsionando a demanda pelo combustível, informou a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) nesta terça-feira.

As termelétricas acumulam um aumento de 14,3 por cento no consumo de gás natural neste ano até julho ante mesmo período do ano passado. Somente em julho, houve aumento de 4,7 por cento no consumo da geração termelétrica na comparação com junho.

O consumo industrial de gás acumula alta de 1,44 por cento, de janeiro a julho, e de 2,1 por cento em julho, na comparação com junho. Mas a Abegás acredita que "o resultado poderá ser comprometido nos próximos meses do ano, devido a retirada do desconto de 1,57 por cento da Petrobras, no gás natural, desde 1º de agosto", afirmou o presidente–executivo da associação, Augusto Salomon, em nota.

O segmento residencial apresentou queda 4,7 por cento no acumulado desde o início do ano. Já o setor comercial tem alta de 1,6 por cento na mesma base de comparação.

O segmento automotivo encerrou o sétimo mês do ano com redução de 0,02 por cento no consumo, em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, o setor acumula queda de 3,2 por cento.