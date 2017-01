Na TV, Dilma parte para o ataque e critica Marina

BRASÍLIA (Reuters) - Se no sábado foi o presidenciável Aécio Neves(PSDB) quem tomou a iniciativa de se contrapor à adversária Marina Silva (PSB) e colocar-se como uma mudança segura, nesta terça-feira foi a vez da presidente Dilma Rousseff descarregar artilharia pesada contra a ambientalista em seu programa eleitoral obrigatório.

"A base de apoio de Marina Silva tem hoje 33 deputados. Sabe de quantos ela precisaria para aprovar um simples projeto de lei? No mínimo 129. E uma emenda constitucional? 308", diz o locutor do programa de TV exibido em rede nacional.

"Duas vezes na nossa história, o Brasil elegeu salvadores da pátria, chefes do partido do eu sozinho. E a gente sabe como isso acabou", argumenta o locutor durante o programa, que faz referência a Jânio Quadros e Fernando Collor de Mello, dois presidentes brasileiros que não chegaram a concluir seus mandatos.

A locução termina com a afirmação de que "sonhar é bom, mas eleição é hora de botar o pé no chão e voltar à realidade", uma referência indireta à candidata do PSB, cujos seguidores também são conhecidos como "sonháticos".