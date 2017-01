Bovespa renova máxima com apostas de melhora de Marina em pesquisa eleitoral

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O principal índice da Bovespa renovou máxima de fechamento desde janeiro de 2013 nesta terça-feira, em meio a especulações de que pesquisas eleitorais irão mostrar melhora do desempenho da candidata do PSB, Marina Silva, frente à presidente Dilma Rousseff na corrida presidencial.

Novas pesquisas de intenção de voto do Ibope e do Datafolha estão previstas para serem divulgadas a partir de quarta-feira, conforme informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Ibovespa encerrou em alta de 1,23 por cento, a 61.895 pontos, renovando máxima de fechamento desde 23 janeiro de 2013, quando fechou em 61.966 pontos. No melhor momento do dia, o índice voltou a superar os 62 mil pontos, a 62.231 pontos. O volume financeiro somou 9,16 bilhões de reais.

O índice chegou a recuar na primeira etapa da sessão, mas firmou-se no azul à tarde, quando alcançou a máxima do dia, com apostas de que as pesquisas mostrem Marina abrindo vantagem em relação à candidata do PT no primeiro turno.

"A impressão é de que está virando consenso que Marina pode levar essa eleição e muitos agentes que, ou estavam fora ou posicionados para uma vitória do atual governo, estão se movimentando", disse o gestor de uma administradora de recursos no Rio de Janeiro, que preferiu não ser identificado.

As ações da Petrobras, que chegaram a cair quase 2 por cento pela manhã, fecharam no azul. Papéis de bancos como Itaú Unibanco e Bradesco também abandonaram a fraqueza inicial e deram suporte à reação.

Ainda no setor financeiro, Banco do Brasil avançou fortemente. Além da influência decorrente da dinâmica eleitoral, a ação teve a recomendação elevada pelo Credit Suisse para "outperform" (acima da média do mercado).