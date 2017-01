Maldades na economia já foram feitas pelo governo atual, diz Aécio

SÃO PAULO, 3 Set (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta quarta-feira que todas as maldades na economia já foram feitas pelo governo da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição.

A declaração foi dada pelo tucano em entrevista à rádio CBN quando questionado sobre se seriam necessários sacrifícios, como medidas de redução do emprego, para corrigir o panorama econômico atual, de recessão técnica e inflação em alta.

"Não há espaço para maldades, elas já foram todas feitas por esse governo", disparou o tucano, que criticou o que chamou de "trapalhadas" do governo Dilma na política econômica.

"Grande parte do que aconteceu no Brasil hoje, que nos trouxe esse quadro de inflação no teto da meta e crescimento extremamente baixo é responsabilidade de um governo que interviu de forma absolutamente irresponsável em diversos setores da economia e afugentou os investimentos."