"Maldades" na economia já foram feitas pelo governo atual, diz Aécio

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta quarta-feira que todas as maldades na economia já foram feitas pelo governo da presidente Dilma Rousseff (PT), candidata à reeleição.

"Grande parte do que aconteceu no Brasil hoje, que nos trouxe esse quadro de inflação no teto da meta e crescimento extremamente baixo é responsabilidade de um governo que interveio de forma absolutamente irresponsável em diversos setores da economia e afugentou os investimentos."

Aécio disse que só a eleição dele, que como já anunciado pelo candidato levará o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga ao comando do Ministério da Fazenda, bastará para provocar uma "sinalização" que dará confiança e criará "um ambiente de absoluta tranquilidade" na economia.

Ele lembrou, mais uma vez, que a candidata do PSB, que hoje defende o tripé macroeconômico -metas de inflação, responsabilidade fiscal e câmbio flutuante- foi por muitos anos do PT, partido que foi contra o Plano Real, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Continuação...