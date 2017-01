Marina diz que "medo" é a pior forma de se fazer política

Na terça-feira, a propaganda de Dilma na TV exibiu trechos em que um locutor questiona a governabilidade de um eventual governo de Marina, citando Jânio e Collor como momentos em que o país escolheu "salvadores da pátria" e "chefes do partido do eu sozinho".

No mesmo dia, mais tarde, o vice na chapa da candidata do PSB, Beto Albuquerque, classificou as comparações como lacerdismo e golpismo. Albuquerque disse que não esperava "esse retrocesso", argumentando que foi a mesma estratégia usada contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no passado.