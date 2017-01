Bovespa fecha em leve queda após sessão volátil, ação da Petrobras cai 2,5%

Os papéis da Petrobras, que vêm reagindo à cena eleitoral, atingiram as mínimas no início da tarde, com alguns investidores embolsando ganhos, que chegaram a cerca de 20 por cento apenas em agosto no caso das ações preferenciais.

No quadro eleitoral, o mercado seguiu no aguardo da divulgação de levantamentos do Ibope e do Datafolha a partir desta quarta-feira. O mercado está atento em particular ao desempenho da candidata Marina Silva (PSB) no primeiro turno em relação à presidente Dilma Rousseff (PT).