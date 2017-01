Dilma oscila 1 ponto para cima e está em empate técnico com Marina, diz Datafolha

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, oscilou um ponto para cima, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira, e manteve o empate técnico com a candidata do PSB, Marina Silva.

O levantamento mostrou que Marina venceria a presidente em um eventual segundo turno entre ambas, embora a diferença nesta simulação tenha ficado em 7 pontos percentuais, contra 10 pontos percentuais no levantamento anterior, realizada no final de agosto.

De acordo com o levantamento, Dilma aparece com 35 por cento das intenções de voto, ante 34 por cento no fim do mês passado, enquanto Marina manteve os 34 por cento da sondagem anterior e o candidato do PSDB, Aécio Neves, oscilou um ponto para baixo, ficando em 14 por cento.

Sete por cento dos entrevistados disseram não saber em quem votar, 6 por cento declararam voto branco ou nulo e 4 por cento declararam voto em outros candidatos.

Nas simulações de segundo turno, Marina venceria Dilma por 48 a 41 por cento. No fim do mês passado, a candidata do PSB vencia por 50 a 40 por cento.

Se a segunda rodada fosse entre Dilma e Aécio, a petista venceria o tucano por 49 a 38 por cento, ante 48 a 40 por cento no levantamento anterior. Se a disputa fosse entre Marina e o tucano, a ex-senadora seria eleita 56 por cento, ante 28 por cento do rival.

O Datafolha entrevistou 10.054 eleitores entre os dias 1º e 3 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.