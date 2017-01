Dilma e Marina têm empate técnico no 1º turno, candidata do PSB vence no 2º

SÃO PAULO (Reuters) - Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB) estão em empate técnico no primeiro turno da disputa presidencial deste ano, mostraram duas pesquisas divulgadas nesta quarta-feira, que também apontaram vitória da candidata do PSB em um eventual segundo turno.

Segundo o Datafolha, Dilma aparece com 35 por cento das intenções de voto, ante 34 por cento da semana passada, enquanto Marina manteve os 34 por cento da sondagem anterior e o candidato do PSDB, Aécio Neves, oscilou um ponto para baixo, a 14 por cento.

Já pelo Ibope, Dilma tem 37 por cento das intenções de voto, Marina aparece com 33 por cento e Aécio com 15 por cento. As duas líderes estão em empate técnico no limite da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais. No levantamento anterior, realizado entre 23 e 25 de agosto, Dilma tinha 34 por cento, Marina somava 29 por cento e Aécio alcançava 19 por cento.