Atentado do Taliban deixa 18 mortos em área central do Afeganistão

GHAZNI Afeganistão (Reuters) - Insurgentes do Taliban explodiram caminhões-bomba e lançaram granadas propelidas por foguetes nesta quinta-feira contra o prédio da agência de espionagem afegã e um complexo policial na cidade central de Ghazni, no centro do país, matando 18 pessoas, disse o governador da província, Musa Khan Akbarzada.

Mais de 150 pessoas ficaram feridas no ataque, o maior nas últimas semanas, num momento em que os líderes do Afeganistão enfrentam uma crise política e o país está mergulhado num impasse na área de segurança, enquanto a maioria dos soldados estrangeiros se prepara para deixar o país.

Akbarzada disse um grupo de 19 insurgentes estava envolvido nos ataques simultâneos ao escritório local da Direção Nacional de Segurança (DNS) e a uma equipe de reação policial rápida, alojada no prédio da polícia.

Os homens armados com metralhadoras leves chegaram na madrugada em caminhões diante de uma porta traseira do DNS, a agência de inteligência treinada pelos EUA para combater a insurgência, e explodiram as bombas.