Aécio reconhece que já esteve mais confortável; diz que propostas de Marina são "inexequíveis"

SÃO PAULO (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, reconheceu que já esteve em situação mais confortável na disputa pelo Planalto, e afirmou que as promessas feitas pela adversária Marina Silva (PSB) são "inexequíveis".

Pesquisas do Ibope e do Datafolha divulgadas na quarta mostraram o candidato do PSDB em uma distante terceira posição, enquanto a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, e Marina disputam a liderança em empate técnico.

Aécio voltou a dizer na entrevista que Dilma será derrotada nas eleições de outubro e, como tem feito nos últimos dias, continuou a subir o tom contra Marina, que tornou-se figura central na disputa ao assumir a cabeça de chapa do PSB com a morte de Eduardo Campos em um acidente aéreo em agosto.

"Temos uma nova candidata que se apresenta com um conjunto de propostas absolutamente inexequíveis do ponto de vista prático e terá de explicar isso. O custo das propostas já anunciadas até aqui, fora as que certamente ainda virão durante a campanha, significa um aumento de gastos de 150 bilhões de reais ao ano, 3 por cento do PIB", disse Aécio.