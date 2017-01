Dólar fecha em alta ante o real após Dilma recuperar terreno em pesquisas

Por Bruno Federowski

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em alta ante o real nesta quinta-feira, reagindo a pesquisas eleitorais que contrariaram as expectativas de que a candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, abriria vantagem sobre a presidente Dilma Rousseff (PT) já no primeiro turno das eleições de outubro.

O movimento do real também espelhou as oscilações de outras moedas emergentes, que se enfraqueceram na véspera da divulgação do importante relatório de emprego dos Estados Unidos. Esses números devem trazer mais pistas sobre a recuperação da maior economia do mundo e quando os juros norte-americanos começarão a subir.

A moeda norte-americana subiu 0,32 por cento, a 2,2434 reais na venda. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 1,1 bilhão de dólares.

Embora as pesquisas eleitorais do Datafolha e do Ibope, divulgadas após o fechamento dos mercados na véspera, ainda mostrem Marina derrotando Dilma em um eventual segundo turno, a diferença entre as duas candidatas diminuiu.

Parte do mercado apostava que a ex-senadora, que tem prometido uma política econômica ortodoxa se eleita, viesse à frente de Dilma no primeiro turno e ampliasse sua vantagem na segunda rodada.

"O mercado se decepcionou e o dólar acabou voltando (a subir), depois de recuar tanto nas últimas semanas. Mas, ainda assim, a expectativa ainda é de vitória da Marina", afirmou o operador de câmbio da corretora B&T Marcos Trabbold.

O movimento de alta do dólar foi apoiado também por uma rodada de indicadores econômicos positivos sobre os EUA, que sustentaram a tese de que a recuperação da maior economia do mundo vem ganhando tração.