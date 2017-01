Dilma diz "governo novo, equipe nova", ao ser perguntada sobre Mantega

"Só não faço uma coisa: não nomeio ministro... primeiro por que eu acho errado, eu não fui eleita. Não sei se você lembra quando sentaram na cadeira antes da eleição... eu acho que dá azar", acrescentou Dilma, em referências a Aécio e ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também do PSDB.

No debate dos presidenciáveis na Band, Aécio anunciou que o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga será seu ministro da Fazenda, caso seja eleito.

Dilma atacou também Aécio e a candidata do PSB, Marina Silva, dizendo que podem acabar com o programa Minha Casa Minha Vida se cortarem subsídios do governo.