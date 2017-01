Aécio usa TV para reforçar o que chama de contradições de Marina

BRASÍLIA (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, aproveitou seu programa eleitoral na TV na noite desta quinta-feira para repetir declarações sobre o que chama de contradições da presidenciável Marina Silva (PSB), apontadas por ele há dois dias em entrevista em São Paulo.

"Eu me lembro que eu, ainda líder partidário na Câmara dos Deputados, defendi a Lei de Responsabilidade Fiscal, não para atender interesses do PSDB, mas para atender aos interesses dos cidadãos brasileiros… onde estava Marina? No PT, votando contra a Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse o tucano.