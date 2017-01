Na reta final, PT e Dilma calibram críticas a Marina e reforçam promessas de mudanças

BRASÍLIA (Reuters) - O foco da campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT) nessa reta final será a disputa direta com a candidata do PSB, Marina Silva, mas a intensidade e o conteúdo das críticas à adversária estão sendo calibrados para evitar que ela se vitimize com os ataques e amplie a vantagem numa disputa de segundo turno.