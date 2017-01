Aécio atacará Marina e Dilma para tentar virada ou ao menos manter alguma força eleitoral

BRASÍLIA (Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, inicia os 30 dias finais de campanha numa situação que nunca ocupou na política, a de franco atirador, em busca de uma virada histórica para chegar ao segundo turno ou, ao menos, ter força eleitoral para manter a relevância e negociar um acordo com a candidata do PSB, Marina Silva.