Marina critica omissão do governo ao comentar conflito entre índios e madeireiros

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à Presidência Marina Silva (PSB) afirmou, nesta sexta-feira, que a omissão do governo federal na gestão de florestas leva a situações extremas como os conflitos entre índios e madeireiros.

"A maior parte dos conflitos acontece por falta de cuidado em relação ao tratamento dessa agenda, uma omissão do governo que é constante e que leva a situações extremas", afirmou Marina, ex-seringueira e ex-ministra do Meio Ambiente, de 2003 a 2008, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a ex-ministra, seu programa de governo prevê recuperar o esforço que era feito quando ela estava à frente da pasta do Meio Ambiente para que a "economia florestal brasileira seja vigorosa", mas que mantenha a proteção do meio ambiente.

"A nossa proposta, inclusive, é de aumentar em 40 por cento a área de florestas plantadas e combinando a atividade florestal em florestas plantadas para o suprimento de madeira tanto para produção de papel e celulose com para outro artefatos, e nas outras regiões a madeira nobre que pode ser feita a partir do bom manejo."

Marina tornou-se figura central na disputa pela Presidência ao assumir a cabeça de chapa do PSB com a morte de Eduardo Campos em um acidente aéreo, em agosto, em Santos (SP).

Pesquisas do Ibope e do Datafolha divulgadas na quarta-feira mostraram Marina em segundo lugar atrás da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, na disputa no primeiro turno, com Marina ganhando a disputa no segundo.