Marina diz que terá equipe econômica comprometida com juro baixo

GUARULHOS (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, disse nesta sexta-feira que sua equipe econômica será comprometida com a meta de inflação e com os juros baixos, e critcou o que chamou de "indústria de mentiras e boatos" montada por seus adversários.

"Talvez seja tarde", disse Marina a jornalistas. "A sociedade brasileira vai mudá-la (Dilma) e mudando-a a equipe econômica será outra. Uma equipe econômica que tem o compromisso com a meta de inflação, uma equipe econômica que tem compromisso com o juro baixo e recuperação da credibilidade, para que haja investimentos e o país volte a crescer."

A candidata do PSB também criticou seus principais adversários na disputa e respondeu ao que chamou de "boatos e mentiras" sobre o pré-sal. Ela se referia a comentários de que abandonaria a exploração do pré-sal e prejudicaria o Estado do Rio de Janeiro na distribuição dos royalties do petróleo.