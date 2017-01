Falcão sinaliza que PT voltará a usar ameaça da privatização contra adversários

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do PT, Rui Falcão, disse nesta sexta-feira que o enfraquecimento dos bancos e empresas públicas pode ser um primeiro passo para a privatização dessas estatais, afirmando que o partido pretende discutir e alertar a população sobre esses riscos, numa indicação de que os petistas voltarão a usar o tema como estratégia contra os adversários.

"Retirar esses bancos do papel prioritário de financiamento do desenvolvimento nacional e dar maior prioridade aos bancos privados contrasta com o nosso programa", afirmou Falcão, insinuando que as propostas dos adversários do PT na corrida presidencial tenham esse objetivo.

"Enfraquecer a Caixa e o Banco do Brasil pode mais tarde abrir campo para a privatização dessas instituições", disse a jornalistas após reunião do Diretório Nacional do PT, em São Paulo.

"Isso é mais coerente com o programa dos bancos, que têm uma representante na formulação desse programa", afirmou, em referência velada a Neca Setubal, uma das herdeiras do Itaú Unibanco e coordenadora do programa de governo da candidata Marina Silva (PSB).

Em mais um embate ao projeto de governo de Marina e do candidato tucano, Falcão sugeriu que a retomada do regime de concessão de petróleo em vez do de partilha, adotado nos governos petistas, pode fortalecer as petroleiras estrangeiras e enfraquecer a Petrobras.

"Empresa que se debilita... o passo seguinte é vender", disse Falcão, que também é coordenador da campanha da presidente Dilma Rousseff (PT).

A estratégia de combater a "ameaça" de privatização, como insinuou Falcão nesta sexta, já foi utilizada pelo partido em eleições anteriores, trazendo ao centro do debate empresas como a Petrobras.

Desta vez, no entanto, a estatal vinha sendo usada como arma pelos adversário ao governo, já que a empresa é alvo de duas CPIs no Congresso Nacional por denúncias de irregularidades na compra de uma refinaria em Pasadena (EUA).