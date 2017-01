Para Aécio, declaração de Dilma significa que Brasil não tem mais ministro da Fazenda

(Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta sexta-feira que a declaração da presidente Dilma Rousseff (PT) de que terá uma equipe nova se for reeleita, ao ser perguntada sobre Guido Mantega, significa que "o Brasil a partir de hoje não tem mais ministro da Fazenda".

Na quinta-feira, ao ser perguntada sobre Mantega, Dilma disse "governo novo, equipe nova, não tenha dúvida disso". Nesta sexta-feira em Brasília, o ministro evitou contato com jornalistas.

No debate dos presidenciáveis da Band, Aécio anunciou que o ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga será seu ministro da Fazenda, se for eleito.