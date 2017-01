Lula vê eleição atual como mais difícil da história do PT e pede mobilização por Dilma

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que a eleição atual é a mais difícil da história do PT desde a fundação do partido em 1980 e pediu que a militância petista se mobilize para impulsionar a presidente Dilma Rousseff em São Paulo.

Em discurso durante plenária do PT para mobilizar a tropa nos últimos 30 dias antes da eleição, Lula disse ser "uma questão de honra para nós" que Dilma vença Marina no Estado. As últimas pesquisas mostraram a presidente bem atrás da candidata do PSB em terras paulistas.