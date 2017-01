Sensus aponta empate técnico entre Dilma e Marina no primeiro turno

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff (PT), que tenta a reeleição, e a candidata pelo PSB à Presidência da República, Marina Silva, estão em empate técnico no primeiro turno das eleições de outubro, apontou neste sábado pesquisa do Instituto Sensus divulgada pela revista Istoé.

De acordo com a sondagem, no primeiro turno a presidente Dilma registra 29,8 por cento da preferência do eleitorado, enquanto Marina é detentora de 29,5 por cento das intenções de voto. O candidato do PSDB ao Planalto, Aécio Neves, ocupa a terceira colocação, com 15,2 por cento.