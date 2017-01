McLaren pode testar carro com motor Honda para 2015 ainda este ano na Fórmula 1

"A respeito do primeiro teste do carro da Mclaren movido a motor Honda, não há decisão ainda sobre quando e onde”, disse Boullier. "Isso ainda está em aberto."

A McLaren de 2015 está sendo ansiosamente aguardada, com a tradicional equipe encerrando uma longa parceria com a Mercedes para reatar o relacionamento com a Honda, a fabricante japonesa que forneceu os motores que levaram a equipe à conquista de títulos no final dos anos 1980 e início dos anos 1990.