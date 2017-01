Marina diz que metas para economia são claras e importante é resgatar credibilidade do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, afirmou neste domingo que as metas de seu programa de governo relacionadas à economia são claras e que o mais importante é o Brasil recuperar a credibilidade, "sem o que não adiantará números".

"Estamos comprometidos com a responsabilidade fiscal, estamos comprometidos com a autonomia do Banco Central e a nossa meta mais importante é recuperar a credibilidade do Brasil, sem o que não adiantará números, não adiantará cadernos que estejam anotados uma grande quantidade de números para poder recitá-los nos debates", afirmou Marina a jornalistas no comitê de campanha em São Paulo.