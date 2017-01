Aécio cobra posição mais firme de Dilma sobre denúncias de ex-diretor da Petrobras

(Reuters) - O candidato à Presidência pelo PSDB, Aécio Neves, pediu neste domingo que a presidente Dilma Rousseff apresente uma posição mais firme sobre as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras, e disse ser improvável que a adversária nas eleições de outubro não soubesse dos acontecimentos na estatal.

"Não dá pra dizer que (Dilma) não sabia de nada. Esse é o resultado mais perverso daquela que, para mim, é a pior das marcas do governo do PT, o aparelhamento do Estado brasileiro", disse Aécio a jornalistas em evento de campanha em São Gonçalo (RJ).