Dólar sobe mais de 1% e vai a R$2,26 com ansiedade eleitoral

Por Walter Brandimarte e Bruno Federowski

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou esta segunda-feira com a maior alta ante o real em mais de um mês, acima de 2,26 reais, impulsionado por incertezas em relação às eleições presidenciais e pela decisão do Banco Central de reduzir o ritmo de rolagem dos swaps cambiais que vencem no início de outubro.

O dólar subiu 1,16 por cento, para 2,2655 reais na venda, após alcançar 2,2750 reais na máxima da sessão. Foi a maior alta percentual da divisa desde 30 de julho, quando subiu 1,21 por cento.

Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 850 milhões de dólares.

O câmbio reagiu a especulações de que Marina Silva (PSB), vista como a candidata de oposição com maiores chances de vencer a presidente Dilma Rousseff (PT), criticada por agentes que consideram seu governo muito intervencionista, teria perdido força nas pesquisas eleitorais que serão divulgadas a partir de terça-feira.

Investidores temem que as intenções de voto na candidata de oposição caiam nas pesquisas, após notícias divulgadas no fim de semana sobre um suposto esquema de corrupção na Petrobras, que citam o nome do falecido candidato do PSB Eduardo Campos.

"As próximas pesquisas serão atentamente observadas pelo mercado para avaliar se o ímpeto de Marina se mantém ou não. Se sim, o mercado deve se acalmar de forma relativamente rápida. Se não, provavelmente veremos mais volatilidade no mercado", escreveu o estrategista Kenneth Lam do Citi, em nota a clientes.

Embora vários parlamentares ligados à presidente Dilma também tenham sido citados nas reportagens, analistas acreditam que a base de votos da presidente, formada por eleitores que se beneficiam de seus programas sociais, deve sofrer menor impacto.