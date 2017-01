Montadoras de veículos seguem céticas, mesmo com apoio do governo

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Recentes medidas do governo federal para incentivar a indústria automotiva são insuficientes para reverter o desempenho do setor nos próximos meses, segundo presidentes de montadoras.

"Temos que atuar nos problemas estruturais para não ter que usar formulas de estimulo ao consumo momentâneo", disse o presidente da PSA Pegeout Citroen, Carlos Gomes, em evento no Rio de Janeiro.

Desde junho, o governo adiou a alta do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de carros novos, flexibilizou regras de depósitos compulsórios de bancos e anunciou mudanças que darão maior garantia a credores em empréstimos, que podem ajudar o setor responsável por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) do país.