Netos de Hemingway velejam pela preservação da fauna marinha em Cuba

COJIMAR Cuba (Reuters) - Os netos de Ernest Hemingway navegaram até a vila de pescadores que inspirou "O Velho e o Mar" nesta segunda-feira em uma campanha para salvar peixes como o marlim gigante que arrastaram o fictício personagem Santiago no mar.

John e Patrick Hemingway chegaram em Cojimar, nos arredores a leste de Havana, para iniciar uma visita de uma semana na busca por recrutar cientistas marinhos cubanos para se juntarem ao esforço para conservar os peixes-agulha e os recursos naturais no Estreito da Flórida.

"Nós sentimos muito fortemente sobre isso porque nos conecta com o meu avô e seu amor pela pesca e seu amor por Cuba", disse John Hemingway. "Nós pensamos que é extremamente importante que ambos os países trabalhem juntos nisto. Ambos utilizam essa água."

Eles colocaram flores sobre o busto do "Papa", que passou anos em Cuba, incluindo longas temporadas em Cojimar, a cidade natal sem nome do protagonista de "O Velho e o Mar". O trabalho rendeu a Hemingway o Prêmio Pulitzer de ficção em 1953 e ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura um ano depois.