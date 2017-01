Dólar sobe 1% ante real pelo segundo dia, com foco no Fed e eleições

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou com alta de cerca de 1 por cento ante o real nesta terça-feira pelo segundo dia consecutivo, diante de temores renovados de que os juros nos Estados Unidos possam subir antes do esperado, enquanto investidores aguardam as próximas pesquisas eleitorais no Brasil.

Economistas das principais instituições de Wall Street, por exemplo, projetam a primeira alta de juros no terceiro trimestre de 2015, com as taxas fechando 2015 a 0,75 por cento e 2016 a 2,13 por cento, segundo o estudo. Já as autoridades do Fed veem os juros a 1 por cento no final do ano que vem, chegando a 2,5 por cento no fim de 2016.