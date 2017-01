Marina diz ser alvo de "muitas pedras" e rebate críticas sobre BC e bancos

(Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, disse nesta terça-feira ser vítima de um ataque de "muitas pedras" de "mentiras e boatos" dos seus adversários, e rebateu as críticas de que sua proposta de dar autonomia legal ao Banco Central representaria mais poder aos bancos.

"Eles (os adversários) que estão atirando as muitas e muitas pedras, são eles que marcham num exército de Golias contra Davi", disse. "Minha atitude é de oferecer a outra face. Para a face da mentira, a verdade, para a face do medo, a coragem."

Para rebater as críticas de que sua proposta de autonomia do BC tem relação com maior poder aos bancos, Marina disse que no governo Fernando Henrique Cardoso os bancos lucraram e que na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva os lucros aumentaram muito mais.