Dilma retoma liderança no RJ e reduz vantagem de Marina em SP, mostra Ibope

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, ultrapassou a candidata do PSB, Marina Silva, no Rio de Janeiro e reduziu a vantagem da rival em São Paulo, segundo pesquisas Ibope realizadas nos dois Estados divulgadas nesta terça-feira.

No Rio, a retomada da liderança perdida para Marina acontece depois da campanha de Dilma bater na tecla de que a candidata do PSB reduziria investimentos na exploração do petróleo na camada pré-sal, o que foi negado por Marina, que chegou a acusar os adversários de montarem uma "indústria de mentiras e boatos".