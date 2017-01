Governo dará benefícios fiscais para produtores de açúcar e etanol, diz fonte

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro planeja incluir as indústrias de açúcar e etanol em um programa de restituição tributária que custará cerca de 900 milhões de reais em receitas ao Estado, disse à Reuters uma fonte do governo próxima das negociações.

O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, decidiu ampliar os benefícios fiscais aos setores de açúcar e etanol a partir do ano que vem após conversar com executivos das indústrias na terça-feira, disse a fonte sob condição de anonimato.

As indústrias brasileiras de açúcar e etanol têm sido duramente afetadas por políticas do governo, que mantiveram os preços da gasolina doméstica artificialmente baixos para evitar uma alta na inflação.

Cerca de 50 das usinas de cana do país, que no passado chegaram a totalizar cerca de 400, fecharam as portas desde a crise financeira global de 2008. Por volta de outras 60 usinas entraram com pedidos de proteção contra credores.