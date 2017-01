Nissan diz que contratará executivo da BMW para liderar marca de luxo Infiniti

TÓQUIO (Reuters) - A Nissan Motor está contratando o executivo da BMW Roland Krueger para liderar sua marca de luxo Infiniti, disse a montadora japonesa nesta quarta-feira, conforme se esforça para estabelecer a marca no mercado global de carros premium.

Mais cedo neste mês, a marca enfrentou outro revés quando o presidente do Conselho da Infiniti, Andy Palmer, que também era um executivo sênior da Nissan, deixou a montadora para liderar a Aston Martin.

A Nissan disse que não determinou a data de início para Krueger, alemão de 48 anos que recentemente atuou como vice-presidente sênior do BMW Group. Ele liderou as operações da BMW no Japão de 2008 a 2012.