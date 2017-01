Governo amplia benefício fiscal para usinas; deve financiar armazéns

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro vai incluir as indústrias de açúcar e álcool em um programa de restituição de imposto para ajudá-las a compensar os custos operacionais mais elevados e o impacto de uma moeda local mais fraca, disse o ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta quarta-feira.

O governo estenderá os benefícios do Programa Reintegra para o setor sucroalcooleiro imediatamente, por meio de um decreto presidencial, dando aos produtores um reembolso de imposto equivalente a 0,3 por cento do valor das suas exportações de açúcar e etanol, disse Mantega. No próximo ano, essa restituição vai subir para 3 por cento das vendas externas.