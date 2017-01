Dilma diz que economia vai melhorar e volta a criticar adversários

Falando a jornalistas no Palácio da Alvorada, Dilma disse que não é possível se comportar como se não existisse uma crise internacional e enalteceu a situação do mercado de trabalho no Brasil em comparação ao alto desemprego em outros países.

""A mim me parece que o que estão querendo aplicar aqui não está dando certo no mundo, que é uma política recessiva aberta. Nós seguramos essa crise mantendo o investimento", acrescentou a presidente.

A presidenciável do PSB, Marina Silva, defende a institucionalização da autonomia do BC e disse nesta manhã em São Paulo que seu objetivo com isso é recuperar a credibilidade da política econômica do governo e preservar empregos. [nL1N0RB1K2]