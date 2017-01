Dólar fecha em leve alta, após superar R$2,30 no intradia por eleições

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou com leve alta nesta quarta-feira, com investidores realizando lucros após a divisa superar 2,30 reais no intradia, impulsionada pela expectativa de que as próximas pesquisas eleitorais irão mostrar redução da diferença entre Marina Silva (PSB) e Dilma Rousseff (PT) em eventual segundo turno das eleições presidenciais.

O movimento também refletiu a apreciação da moeda norte-americana nos mercados internacionais, ainda reagindo a apostas de que o Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, pode dar início ao processo de alta do juro mais cedo do que se esperava.

A divisa norte-americana subiu 0,22 por cento, a 2,2912 reais na venda, após chegar a 2,3025 reais na máxima da sessão. Foi a primeira vez que a moeda superou 2,30 reais no intradia desde 8 de agosto. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 1,2 bilhão de dólares.

"De um lado, o mercado reluta em colocar o dólar muito para cima porque tem medo que o BC atue. Do outro, não coloca muito para baixo porque tem medo das pesquisas eleitorais. Estamos numa situação complicada", afirmou o operador da corretora B&T Marcos Trabbold.

No mês passado, o dólar firmou-se em clara trajetória de queda ante o real, diante de pesquisas sinalizando menores chances de reeleição da presidente Dilma, que tem sido criticada por sua política econômica.

Contudo, o dólar mudou de rumo nas últimas sessões, após pesquisas eleitorais mostrarem redução da liderança em eventual segundo turno de Marina, cujo discurso ortodoxo tem agradado o mercado. Nesta manhã, pesquisa Vox Populi mostrou Marina com 42 por cento das intenções de voto e Dilma com 41 por cento em segundo turno.

A expectativa agora é pelos números da sondagem Datafolha sobre a corrida presidencial que devem ser divulgados nesta noite. Alguns agentes do mercado apostam que a pesquisa mostrará Dilma na liderança.

Além das incertezas políticas que pesam sobre o câmbio, a moeda dos EUA ganhou impulso do exterior nesta semana, após o Fed de San Francisco divulgar pesquisa mostrando que investidores esperam um aperto monetário mais lento do que as próprias autoridades do banco central norte-americano. Juros mais alyos nos EUA tendem a atrair recursos hoje aplicados em países como o Brasil.