Nissan suspende contrato de trabalho de 279 funcionários no RJ

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Cinco meses após inaugurar uma fábrica no país, a Nissan anunciou nesta quarta-feira a suspensão temporária do contrato de trabalho de 279 funcionários de fábrica em Resende (RJ), num momento de baixa atividade do mercado automobilístico no país.

"Em função da redução da demanda do mercado automotivo brasileiro registrada nos últimos meses, e como tem tem sido aplicada por outros fabricantes do setor. A Nissan decidiu adotar a suspensão temporária do contrato de trabalho para 279 funcionários", afirmou a empresa, em nota.

A montadora japonesa inaugurou sua primeira fábrica própria no Brasil abril, com investimentos de 2,6 bilhões de reais para produção de modelos compactos. Na época, o presidente da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, afirmou que a meta era alcançar 5 por cento do mercado brasileiro de veículos. [L2N0N71UN]

A unidade, com capacidade de produzir 200 mil veículos e motores por ano, tem cerca de 1.800 funcionários. A empresa não informou por quanto tempo vale a suspensão.

Segundo a companhia, a medida teve aprovação do sindicato dos trabalhadores e visa a preservar os empregos. Segundo a Nissan, a decisão não afetará o abastecimento das concessionárias.

"A Nissan reafirma que mantém todos os seus investimentos e projetos previstos para o Braasil", complementa a nota.