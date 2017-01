Bovespa acumula queda de 6% em seis pregões, na maior sequência de perdas em 19 meses

SÃO PAULO (Reuters) - A Bovespa fechou em queda pelo sexto pregão consecutivo nesta quarta-feira, no menor patamar desde 18 de agosto, em meio a movimento de realização de lucros diante de expectativas de que pesquisas eleitorais sigam mostrando a presidente Dilma Rousseff (PT) ganhando terreno em eventual disputa de segundo turno contra a ex-senadora Marina Silva (PSB).

O Ibovespa fechou em queda de 0,81 por cento, a 58.198 pontos, completando a sexta sessão seguida no vermelho e acumulando recuo de 6 por cento no período. É a maior sequência de perdas desde fevereiro de 2013. Na mínima da sessão, o índice chegou a cair mais de 2 por cento. O giro financeiro do pregão somou 7,9 bilhões de reais.