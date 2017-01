Aécio diz que brasileiros não querem ser governados por "segundo time"

(Reuters) - O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, disse nesta quinta-feira não acreditar que o povo brasileiro queira ser governado por um "segundo time" e voltou a dizer que sua candidatura tem à disposição uma "seleção brasileira", capaz de fazer as mudanças que o país precisa.

Durante agenda de campanha em Montes Claros (MG), Aécio disse que, ao contrário da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, não faz ataques pessoais à candidata do PSB, Marina Silva, e que suas críticas a ela são "políticas".

"Você tem visto as propagandas na televisão comparando a Marina a outros ex-presidentes da República. Eu não faço esse tipo de ataques pessoais. Eu não entro no vale-tudo para ganhar a eleição. Apenas é muito importante que a candidata Marina passe maior credibilidade em relação aquilo que pensa", acrescentou.

O tucano também usou seu perfil no Twitter para responder a uma afirmação feita por Marina na mesma rede social. Segundo a candidata do PSB, Aécio "está agora fazendo o mesmo trabalho de desconstrução que o PT faz sobre mim. Com os mesmos argumentos usados contra Lula".