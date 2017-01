Aécio usa programa na TV para tentar colar rótulo de petista em Marina

SÃO PAULO (Reuters) - O programa de Aécio Neves (PSDB) na TV nesta quinta-feira buscou colar em Marina Silva (PSB) o rótulo de petista, usando um esquema com as fotos dos três principais postulantes ao Palácio do Planalto --Aécio, Marina e a presidente Dilma Rousseff (PT)-- para mostrar semelhanças entre elas e diferenças com ele.

"Essa eleição tem três principais candidatos: Aécio, Dilma e Marina", disse um locutor, enquanto a foto dos três era mostrada.

"Marina foi ministra do governo junto com a Dilma. Enquanto isso, Aécio era oposição e defendia a mudança", prosseguiu o locutor enquanto as palavras "Ministra do PT" apareciam embaixo das fotos de Dilma e Marina, ao mesmo tempo que a palavra "Mudança" era mostrada embaixo da fotografia de Aécio.

O programa prossegue, lembrando que Dilma e Marina seguiram no governo petista durante o mensalão. Depois mostra que Marina saiu do PT, segundo o programa, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu Dilma como candidata do partido em 2010, e foi presidenciável do PV naquele ano.

Na sequência mostra que Marina tentou criar um partido, a Rede Sustentabilidade, mas como não conseguiu acabou se filiando ao PSB, "um partido que apoiou o governo do PT até alguns meses atrás".

Em cada momento, ao lembrar a trajetória das duas adversárias do tucano, o locutor batia na tecla "enquanto isso, Aécio era oposição e defendia a mudança", sempre com a palavra "mudança" embaixo da foto do candidato.

Mais cedo, o primeiro programa desta quinta-feira na TV da coligação encabeçada pelo PSDB já insistia na estratégia de lembrar o passado petista da candidata do PSB ao apontar "muitas coisas em comum" entre Dilma e Marina, que disputam a liderança na preferência do eleitorado, segundo as pesquisas, enquanto o tucano ocupa uma distante terceira posição.

"Marina e Dilma foram contra o Plano Real, que acabou com a inflação no Brasil. Marina e Dilma foram contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe os governantes de gastarem mais do que arrecadam. Marina e Dilma, durante o escândalo do mensalão, estavam juntas no governo do PT, e lá ficaram", disse a propaganda tucana, mostrando fotos separadas das duas adversárias lado a lado.