Ford lançará 4 modelos novos de carros na Índia em até 20 meses

Montadoras estrangeiras como a Ford, Volkswagen e General Motors estão lançando novos modelos de carros na Índia com esperanças de uma recuperação da demanda após as vendas terem caído por dois anos consecutivos em uma economia em desaceleração.

As vendas de carros no país devem crescer entre 5 a 10 por cento neste ano fiscal. A expectativa é que a Índia se torne o terceiro maior mercado de carros do mundo em 2018, subindo do sexto lugar atual, de acordo com a IHS Automotive.