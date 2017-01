Marina tem 43% e Dilma 42% no segundo turno, diz CNI/Ibope

BRASÍLIA (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, tem 43 por cento das intenções de voto contra 42 por cento da presidente Dilma Rousseff (PT), em empate técnico, num eventual segundo turno da eleição presidencial de outubro, mostrou pesquisa CNI/Ibope divulgada nesta sexta-feira.

No primeiro turno, Dilma lidera com 39 por cento das intenções de voto, contra 31 por cento da candidata do PSB e 15 por cento do postulante do PSDB, Aécio Neves, segundo o levantamento.

A menos de um mês da eleição, as mais recentes pesquisas têm apontado para uma recuperação da atual presidente que tenta a reeleição. Levantamentos Datafolha e Vox Populi divulgados nesta semana também indicaram um empate técnico entre as duas candidatas.

Na semana passada, pesquisa Ibope encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e a TV Globo mostrava Marina com vantagem sobre Dilma de 46 a 39 por cento no segundo turno. Nessa mesma sondagem, Dilma tinha 37 por cento das intenções de voto no primeiro turno, contra 33 por cento de Marina e 15 por cento de Aécio.

A pesquisa divulgada nesta manhã, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostrou que em um eventual segundo turno entre Dilma e Aécio, a presidente teria 48 por cento, contra 33 por cento do tucano.

No levantamento anterior do Ibope para a CNI, realizado em junho, o candidato do PSB à Presidência ainda era Eduardo Campos, morto em agosto num acidente aéreo.

De acordo com a pesquisa desta sexta-feira, a avaliação ótima/boa do governo Dilma subiu para 38 por cento em setembro, ante 31 por cento de junho, enquanto a avaliação ruim/péssimo caiu de 33 por cento para 28 por cento. O percentual de eleitores que consideram o governo regular variou dentro da margem de erro, de 34 por cento para 33 por cento.

A aprovação pessoal de Dilma subiu de 44 por cento para 48 por cento, e a desaprovação caiu de 50 por cento para 46 por cento.

O Ibope ouviu 2.002 pessoas, em 142 cidades, entre 5 e 8 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.