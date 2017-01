Dilma abre 8 pontos sobre Marina no 1º turno; candidatas têm empate técnico no 2º

Por Jeferson Ribeiro

BRASÍLIA (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff, que concorre à reeleição pelo PT, lidera as intenções de voto para o primeiro turno, com 39 por cento, contra 31 por cento de Marina Silva (PSB) e as duas estão em empate técnico na simulação de uma segunda rodada de votação, mostrou nesta sexta-feira a pesquisa CNI/Ibope.

O candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, aparece em terceiro lugar com 15 por cento das intenções de voto.

A menos de um mês da eleição, havia expectativa entre os tucanos que a denúncia envolvendo a Petrobras e políticos da base aliada de Dilma no Congresso pudesse ter influência eleitoral a favor do PSDB, mas os números indicam que isso não aconteceu, pelo menos por ora.

"Aparentemente pelo que a gente está vendo não (teve nenhum impacto da denúncia). Não teve praticamente nenhuma mudança dos patamares (de intenção de voto)", disse o gerente executivo de pesquisas e competitividade da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca.

"Eu vi a denúncia e não vi muita discussão sobre o assunto", acrescentou Fonseca. Informações obtidas com vazamentos de depoimentos do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa mostraram que políticos e partidos receberiam uma espécie de "pedágio" por contratos fechados com a estatal.

Mas Fonseca não descartou que possa vir a ocorrer impacto eleitoral, ainda que isso "vai depender muito" de como a denúncia evoluir.

A pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria também mostrou que Marina e Dilma estão em empate técnico numa simulação de segundo turno. A candidata do PSB tem 43 por cento contra 42 por cento da petista.