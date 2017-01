Marina diz que adversários estão desesperados e não vai para vale-tudo para ganhar eleição

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, afirmou nesta sexta-feira que os adversários estão apavorados e desesperados com o seu desempenho nas pesquisas eleitorais, por isso criaram o que ela chamou de "indústria de boatos" e "calúnias" para bombardear a campanha da ex-ministra.

“Estou sofrendo todo tipo de calúnia, mas estou tranquila e serena, porque vejo que eles estão apavorados e desesperados com a possibilidade de perder”, disse Marina, que participou de encontro com empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).

A candidata aproveitou para cobrar de seus principais adversários, a presidente Dilma Rousseff (PT) e o tucano Aécio Neves, a divulgação de seus programas de governo. Segundo Marina, PT e PSDB, que ainda não apresentaram seus programas de governo, têm analisado o do PSB profundamente para abrir fogo com uma artilharia pesada contra a sua campanha.

“Os dois candidatos não apresentaram seus programas e dizem que estão preocupados com as nossas ideias... cuidado porque assinar cheque em branco é perigoso e dar procuração para advogado desonesto é perigoso”, acrescentou.

Marina, que já chegou a aparecer na liderança em pesquisas num eventual segundo turno com a presidente Dilma Rousseff, viu sua vantagem diminuir a ponto de agora as duas estarem em empate técnico.

Dilma lidera as intenções de voto para o primeiro turno, com 39 por cento, contra 31 por cento de Marina Silva (PSB), e as duas estão em empate técnico na simulação de uma segunda rodada de votação. Aécio apareceu com 15 por cento. Continuação...