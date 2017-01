Dólar fecha com maior alta em quase 10 meses, após encostar em R$2,35

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou esta sexta-feira com a maior alta ante o real em quase dez meses, após pesquisa mostrar empate técnico da presidente Dilma Rousseff (PT) com Marina Silva (PSB) num segundo turno das eleições presidenciais.

Agentes do mercado avaliaram que o resultado da sondagem CNI/Ibope divulgada nesta manhã jogou um balde de água fria no otimismo do mercado sobre uma vitória da oposição.