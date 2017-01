Aécio diz que Marina precisa mostrar os "caminhos para o nirvana"

"De um lado eu vejo uma candidata, a atual presidente, que perdeu as condições de governabilidade, pelo conjunto da obra, pelo conjunto dos equívocos acumulados ao longo desses anos", disse Aécio nesta sexta-feira, em visita ao Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na capital paulista.

"Do outro lado uma candidata que ainda não definiu as condições de governabilidade, por não ter ainda apresentado os caminhos que nos levarão ao nirvana, a esse mundo sonhado por todos nós", disse.

Aécio, no entanto, não deixou de disparar contra Marina, dizendo que a candidata do PSB “não quer o debate... se ofende simplesmente com a lembrança de que ela militou por mais de 20 anos no PT, o mesmo partido que ela acusa de fazer a

O tucano também mirou o PT, afirmando que o partido permitiu que a Petrobras "fosse instrumento de uma ação criminosa, segundo a PF", numa referência ao suposto esquema de corrupção envolvendo políticos e partidos da base aliada, revelado em depoimento do ex-diretor Paulo Roberto Costa. Para o candidato do PSDB, o PT foi “absolutamente leniente com as estruturas que se montaram no Estado brasileiro”.