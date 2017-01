BC estenderá intervenção no câmbio; pode elevar swaps para rolagem, diz fonte

Por Patrícia Duarte

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central estenderá para 2015 seu programa de intervenção no câmbio e poderá lançar mão do aumento da oferta de swaps para rolagem de contratos com o objetivo de reduzir a volatilidade atual do mercado, disse à Reuters nesta sexta-feira uma importante fonte da equipe econômica.

Até o fim de dezembro, o programa de ração diária no mercado de câmbio deve ser mantido nas mesmas condições atuais, afirmou a fonte, que falou sob condição de anonimato.

Os moldes de como será o programa no ano que vem ainda estão em análise, mas o entendimento é que o fim da intervenção reduziria a liquidez no mercado no momento em que há grande expectativa sobre quando o Federal Reserve, banco central norte-americano, elevará o juro nos Estados Unidos, reduzindo o fluxo de capitais para países emergentes como o Brasil.

O BC iniciou em agosto do ano passado seu programa de intervenção no câmbio, diante das incertezas sobre o futuro do programa de estímulos do Fed. Atualmente, a autoridade monetária brasileira oferece diariamente até 4 mil contratos de swaps, que equivalem à venda futura de dólares.

A fonte disse esperar que o mercado de câmbio fique mais volátil diante da proximidade das eleições presidenciais no Brasil em outubro, além das incertezas no front externo envolvendo o Fed.

Nesta sexta-feira, o dólar avançou 1,65 por cento, para 2,3351 reais para venda. Foi a maior alta da divisa norte-americana frente à moeda brasileira em quase 10 meses, após pesquisa mostrando empate da presidente Dilma Rousseff (PT) com Marina Silva (PSB) na corrida presidencial. Segundo profissionais do mercado, a sondagem CNI/Ibope reduziu o otimismo do mercado sobre uma eventual vitória da oposição.